اقتصاد البحرين
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد البحرين في 2023 بهذه النسبة
أكد الصندوق أن الاقتصاد البحريني نما 4.9% في 2022 بدعم من القطاع غير النفطي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال صندوق النقد الدولي، إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022 مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، إذ أدى استمرار زخم الإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة، فقد نما اقتصاد البحرين بنسبة 4.9% العام الماضي.
مادة اعلانية
ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.7% خلال العام الحالي، واستقراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط.
وذلك في ظل حال من عدم اليقين التي تعود إلى تقلبات في أسعار النفط والاضطراب المالي العالمي إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية