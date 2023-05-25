لجنة الاستثمار في المغرب تصادق على مشاريع بمليارات الدولارات

صادقت لجنة الاستثمارات في المغرب على حزمة من المشاريع الاستثمارية بقيمة غير مسبوقة تناهز 76 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار).

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، أن اللجنة صادقت على 21 اتفاقية وملحقاً لمشاريع استثمارية، ستمكن من خلق 5728 وظيفة مباشرة و14707 وظائف غير مباشرة.

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ومنحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ6 مشاريع بقدرة استثمارية تبلغ 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق 13260 وظيفة مباشرة و33150 غير مباشرة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح البلاغ أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70% من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14%، ثم الطاقات المتجددة بـ4% من مجموع الاستثمارات.