محافظ "المركزي" المصري: الطروحات الحكومية تستهدف توسيع ملكية القطاع الخاص

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن هناك مساعي حثيثة من الدولة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في مصر عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.

وأضاف عبد الله، في جلسة نقاشية حول تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023"، على هامش استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري، أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة، فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر.

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وأكد محافظ المركزي المصري، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الإفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.

وطالب عبد الله، بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بإفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، معربا عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.