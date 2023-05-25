وزير: احتياطي مصر من القمح يكفي 5.9 أشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي 5 أشهر.

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قال كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين المصرية يوم الثلاثاء الماضي 23 مايو الجاري، إن الحكومة اشترت نحو 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن.

وذكر أنه من المستهدف أن تصل الكميات الموردة إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، وفقا لرويترز.