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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

وزير: احتياطي مصر من القمح يكفي 5.9 أشهر

تستهدف الحكومة شراء 4 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الخميس، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 5.9 أشهر.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي 5 أشهر.

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قال كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين المصرية يوم الثلاثاء الماضي 23 مايو الجاري، إن الحكومة اشترت نحو 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن.

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وذكر أنه من المستهدف أن تصل الكميات الموردة إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، وفقا لرويترز.

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