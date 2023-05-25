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المركزي المصري

15.9 مليار دولار تدفقات دولارية لمصر محددة سلفاً خلال 12 شهراً

منها 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها

القاهرة - العربية.نت
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توقع البنك المركزي المصري، أن تتلقى البلاد خلال 12 عشر شهرًا بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكترونى.

وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.

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وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية وفقا لصحيفة " البورصة" المصرية.

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وتتوقع وزارة المالية أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة.

وقدر البنك المركزى التزامات مصر قصيرة الأجل المُحددة سلفًا والمؤثرة على الأصول الاحتياطية، بنحو 37.6 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، منها 31.4 مليار دولار أقساط قروض، و6.3 مليار دولار مدفوعات فوائد.

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