توقيع اتفاقيات لضخ 487 مليون دولار استثمارات بمنطقة "تيدا -مصر"

وقعت شركة "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، اتفاقية مع شركة هايدر جروب للطاقة لإنشاء محطة إمداد طاقة باستثمارات نحو 265 مليون دولار، وتبلغ قيمة المرحلة الأولى لبناء محطة فرعية بطاقة 200 ميغاوات / 220 كيلو فولت، بنحو 38 مليون دولار، وفقاً لبيان.

ووقعت أيضاً شركة "هايدر جروب" اتفاقية ثانية لمشروع إنتاج مواد حديثة بطاقة 200 ألف طن من الكربورات المتطورة باستخدام فحم الكوك كمادة خام، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار في هذا المشروع نحو 100 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمرحلة الأولى 50 ألف طن واستثمار نحو 30 مليون دولار .

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ووقعت "تيدا -مصر" وإحدى الشركات التابعة لمجموعة غولدن سبرينغ لإقامة مشروع لصناعة المنسوجات على مساحة 66 ألف متر مربع باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.

وفي ذات السياق، وقعت اتفاقية بين المطور الصناعي "تيدا-مصر" وشركة Shandong Tianyi إحدى الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات وإنتاج البروم لإنشاء مشروع على مساحة 270 ألف كم2 باستثمارات 110 مليون دولار بطاقة إنتاجية 140 ألف طن من البروم بعائد متوقع يصل إلى 600 مليون دولار وتوفير 700 فرصة عمل مباشرة.

كما تقوم الشركة بإنشاء مشروع آخر لإنتاج الصودا الكاوية بتكاليف استثمارية تبلغ 200 مليون دولار على مساحة 300 ألف متر مربع، لإنتاج 500 ألف طن ملح خام و300 ألف طن صودا آش و 270 ألف طن كلورين و7.5 ألف طن من الهيدروجين سنوياً بعائدات سنوية 160 مليون دولار وخلق 420 فرصة عمل.

ووقعت "تيدا-مصر" اتفاقية مع مركز Chint Global لتقديم الخدمات والتدريب في مجال مشروعات الطاقة، فضلاً عن اتفاقية مع مركز Zihejiang للخدمات التجارية والاقتصادية بهدف دعم التعاون في مجالات التدريب بين المطور الصناعي "تيدا-مصر" وشركاتها بقطاعات الاستثمار الصناعي والتجاري.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، في مؤتمر شركاء مبادرة الحزام والطريق والذي نظمته شركة "تيدا-مصر" بمدينة هانغتشو بحضور كبار مسؤولي مدينة تيانجين الصينية.

تستهدف "تيدا -مصر" الترويج لمنطقتها الصناعية بالسخنة بالمرحلة التوسعية التي تبلغ 6كم2 من إجمالي 7,4 كم2 وكذلك ترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية أمام الشركات الصينية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.