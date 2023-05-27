المحاكم السعودية تستقبل 37.8 ألف طلب لفك رهون عقارية منذ بداية العام الهجري
منطقة الرياض استحوذت على 71.5% من الطلبات والدعاوى
استقبلت المحاكم السعودية نحو 37.8 ألف طلب لفك رهون عقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، وذلك بمتوسط 126 طلبا يوميا.
وأظهرت إحصائية صادرة عن "وزارة العدل"، أن منطقة الرياض استحوذت على 71.5% من الطلبات والدعاوى، بـ27021 طلبا، تليها مكة المكرمة بـ3426 طلبا.
وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المدينة المنورة 1339 طلبا، تليها المنطقة الشرقية بـ2092 طلبا، ومنطقة القصيم بـ1447 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ178 طلبا.
يأتي ذلك في وقت قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" خدماتها خلال العام الجاري لأكثر من ثلاثة ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بالجودة والكفاءة نفسها.
وأشارت وزارة العدل إلى إجراء أكثر من 21 مليون خدمة إلكترونية، خلال الفترة نفسها، حيث تتميز البوابة بتصنيف عديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها خدمات: القضاء، التنفيذ، العقارات، الوكالات والإقرارات، الحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.
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