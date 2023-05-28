أكثر من ثلثي سكان ألمانيا يتشككون في "اليورو الرقمي"

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْري في ألمانيا عن أن غالبية سكان البلاد يتشككون في الأعمال التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي لإعداد "يورو رقمي".

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أُجري لصالح الرابطة الاتحادية للبنوك الألمانية (بي دي بي) ونُشِرَت نتائجه السبت. وأظهرت النتائج أن 76% من المشاركين يرون أن "اليورو الرقمي" غير ضروري "للغاية" أو "إلى حد ما" لأن إمكانات الدفع الحالية كافية تماماً.

مادة اعلانية

مسؤول: المركزي الأوروبي قد يفرض اليورو الرقمي كعملة قانونية

ومع ذلك، أوضحت النتائج أن نسبة مَن لديهم تصور عن كيفية تصميم شكل رقمي للعملة الأوروبية الموحدة أو كيفية استخدام "اليورو الرقمي" بلغت أقل من ثلث المستطلعة آراؤهم (29 %)، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

من جانبها، رأت نائبة الرئيس التنفيذي للرابطة هنريته بويكر أن من المهم أن يصل البنك المركزي الأوروبي إلى الناس "ويجيب عن هذه الأسئلة المحورية من قبيل كيف سيبدو اليورو الرقمي؟ وما المزايا التي سيحققها وما مخاطره؟ حتى يصل المشروع إلى قلب المجتمع".

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يدرس التطبيق المحتمل لنسخة رقمية من العملة الأوروبية الموحدة، وذلك رد فعل منه على الارتفاع القوي منذ فترة في العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"إيثر".

وكان البنك قد قرر في منتصف يونيو 2021 رفع الأعمال التحضيرية إلى المستوى التالي والمتمثلة في مرحلة بحث بدأت منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، وتتعلق هذه العملية بالجانب التقني وحماية البيانات في تطبيق "اليورو الرقمي".

ولم يتقرر بعد ما إذا كان سيتم تطبيق "اليورو الرقمي"، لكنه في كل الأحوال سيكون مكملاً للعملة النقدية وليس بديلاً لها. وتشير التوقعات إلى أن تطبيق"اليورو الرقمي" يمكن أن يتم في 2026 على أقرب تقدير. ورأت بويكر أن "اليورو الرقمي لن يكون ناجحاً إلا إذا تقبله الشعب الأوروبي واستخدمه. وطالما بقيت المنافع والمخاطر غير معروفة، فإن المشروع سيظل مهتزاً، وسيظل المستهلكون يستخدمون إمكانات الدفع الرقمية التي يعرفونها بالفعل ويثقون بها في الوقت الحالي".

كانت الرابطة أعلنت عن موقفها من "اليورو الرقمي"، في بيان نشر في فبراير، وقالت فيه إن "اليورو الرقمي" يمكن أن يعطي دفعة مهمة في مجال الدفع الإلكتروني للسوق الأوروبية المجزأة.

يذكر أن من بين من شملهم الاستطلاع (1008 أشخاص) رأى 21 % منهم أن من الممكن لـ"اليورو الرقمي" أن يجعل الدفع أسهل "للغاية" أو "إلى حد ما".