اتفاق مبدئي بين بايدن والجمهوريين لتجنب التخلف عن سداد الدين

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأميركي.

وأضاف أن الكونغرس سيصوت على قانون سقف الدين الأربعاء القادم، لافتا إلا أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق.

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"من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره اليوم الأحد"، وفقا لمكارثي.

كانت مصادر متعددة مطلعة على المفاوضات قد قالت إن البيت الأبيض والجمهوريين لديهم اتفاق من حيث المبدأ على صفقة لرفع سقف الديون والحد الأقصى للإنفاق.

وذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنه سيتم مراجعة اتفاق سداد الدين الأميركي المبدئي خلال الساعات القادمة.

وقال أحد المصادر إن الاتفاق من حيث المبدأ تم التوصل إليه من قبل الرئيس جو بايدن ورئيس البرلمان مكارثي خلال مكالمتهما الهاتفية يوم السبت.

كان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب يخططون لإطلاع جميع الأعضاء على حالة المفاوضات في وقت لاحق من المساء، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الوضع، وسيتم مراجعة نص الصفقة قريبا من قبل الجانبين للتأكد من أنها تتماشى مع الاتفاق المبدئي.

على الرغم من الصفقة من حيث المبدأ، يمكن أن تظهر مشكلات جديدة بسهولة في كل خطوة على طول الطريق، وكل خطوة من المحتمل أن تستغرق وقتًا طويلاً، قبل الموعد النهائي للتخلف عن سداد الدين في أوائل الشهر المقبل.

لن يكون إتمام الصفقة مهمة سهلة للأعضاء، مع توقع معارضة شديدة من اليسار واليمين. هذا يعني أنه سيتطلب عملية مكثفة - ودعمًا من كلا جانبي الاتفاق- للحصول على الموافقة.

صرح مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة "CNN" في وقت سابق يوم السبت أن بندًا لفرض متطلبات عمل جديدة لبعض برامج شبكات الأمان الاجتماعي ظل نقطة الخلاف الأخيرة.

كان الجمهوريون يضغطون بشدة، قائلين إن المستفيدين من البرامج، الذين ليس لديهم من يعولهم يجب أن يجبروا على اتباع القواعد الجديدة. غير أن الديمقراطيين صوّروا هذه الفكرة على أنها هجوم على الفقراء.

كان مكارثي قد وصل إلى مبنى الكابيتول الأميركي صباح يوم السبت بعد أن عمل كبير مفاوضيه الجمهوريين، النائب جاريت جريفز من لويزيانا وباتريك ماكهنري من نورث كارولينا، في وقت متأخر من الليل في صياغة التفاصيل النهائية للصفقة.