العراق يُطلق مشروع "طريق التنمية" بقيمة 17 مليار دولار لنقل السلع والركاب

أطلق العراق مشروع "طريق التنمية" بكلفة 17 مليار دولار لمد طرق وسكك حديدية بين آسيا وأوروبا ، بهدف نقل موارد الطاقة والسلع والركاب.

ويهدف طريق التنمية، بطول 1200 كم، إلى ربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود مع تركيا، وتقدر إيراداته بنحو 6 مليارات دولار في السنة.

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وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة على ثلاث مراحل، سينتهي الأول في عام 2028، والثاني في عام 2038 والثالث في عام 2050.

وسيتم توجيه الاستثمارات إلى السكك الحديدية بمبلغ 10.5 مليار دولار لبناء بنية تحتية للسكك الحديدية وشراء قطارات جديدة.

في حين سيتم تخصيص 6.5 مليار دولار أخرى لبناء الطرق السريعة.