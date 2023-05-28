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اقتصاد العراق

العراق يُطلق مشروع "طريق التنمية" بقيمة 17 مليار دولار لنقل السلع والركاب

يهدف المشروع لربط ميناء الفاو بتركيا عبر السكك الحديدية

دبي - العربية.نت
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أطلق العراق مشروع "طريق التنمية" بكلفة 17 مليار دولار لمد طرق وسكك حديدية بين آسيا وأوروبا ، بهدف نقل موارد الطاقة والسلع والركاب.

ويهدف طريق التنمية، بطول 1200 كم، إلى ربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود مع تركيا، وتقدر إيراداته بنحو 6 مليارات دولار في السنة.

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وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة على ثلاث مراحل، سينتهي الأول في عام 2028، والثاني في عام 2038 والثالث في عام 2050.

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وسيتم توجيه الاستثمارات إلى السكك الحديدية بمبلغ 10.5 مليار دولار لبناء بنية تحتية للسكك الحديدية وشراء قطارات جديدة.

في حين سيتم تخصيص 6.5 مليار دولار أخرى لبناء الطرق السريعة.

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