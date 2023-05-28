اقتصاد العراق
العراق يُطلق مشروع "طريق التنمية" بقيمة 17 مليار دولار لنقل السلع والركاب
يهدف المشروع لربط ميناء الفاو بتركيا عبر السكك الحديدية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أطلق العراق مشروع "طريق التنمية" بكلفة 17 مليار دولار لمد طرق وسكك حديدية بين آسيا وأوروبا ، بهدف نقل موارد الطاقة والسلع والركاب.
ويهدف طريق التنمية، بطول 1200 كم، إلى ربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود مع تركيا، وتقدر إيراداته بنحو 6 مليارات دولار في السنة.
مادة اعلانية
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة على ثلاث مراحل، سينتهي الأول في عام 2028، والثاني في عام 2038 والثالث في عام 2050.
اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تلزم المنشآت التجارية بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين اعتبارا من هذا التاريخ
وسيتم توجيه الاستثمارات إلى السكك الحديدية بمبلغ 10.5 مليار دولار لبناء بنية تحتية للسكك الحديدية وشراء قطارات جديدة.
في حين سيتم تخصيص 6.5 مليار دولار أخرى لبناء الطرق السريعة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسواق تركيا تسعر مزيدا من المتاعب وسط تزايد احتمالية فوز أردوغانتزايد التوقعات بتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار اقتصاد
-
بدء اكتتاب الأفراد في طرح "جمجوم فارما" الثلاثاء المقبلتحديد سعر الطرح النهائي عند 60 ريالاً للسهم نبض السوق
-
توقع هبوط الليرة التركية إلى 29 مقابل الدولارتستعد الأسواق المالية في تركيا لمزيد من الاضطرابات مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات وسط تزايد احتمالية فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة ... نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية