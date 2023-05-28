الميزان التجاري السلعي في قطر يحقق فائضا بنحو 22 مليار ريال في أبريل

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأحد تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي خلال أبريل الماضي بنحو 22 مليار ريال (حوالي 6.04 مليار دولار)، بانخفاض 35.6%، على أساس سنوي.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في بيان أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.7 مليار ريال منخفضة 29.4%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال أبريل 6.3%، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال.

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