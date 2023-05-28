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الميزان التجاري السلعي في قطر يحقق فائضا بنحو 22 مليار ريال في أبريل

انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال أبريل إلى 8.7 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الأحد تحقيق فائض في الميزان التجاري السلعي خلال أبريل الماضي بنحو 22 مليار ريال (حوالي 6.04 مليار دولار)، بانخفاض 35.6%، على أساس سنوي.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في بيان أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.7 مليار ريال منخفضة 29.4%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال أبريل 6.3%، على أساس سنوي لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال.

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