تراجع طفيف لموجودات البنك المركزي السعودي إلى 1.66 تريليون ريال بنهاية أبريل 2023

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع الموجودات خلال شهر أبريل 2023 إلى نحو 1.66 تريليون ريال، مقابل 1.667 تريليون ريال في الشهر المقارن من 2022، بنسبة انخفاض سنوي 0.5%.

وفقدت "ساما" نحو 7.63 مليار ريال، مقارنة بالموجودات في نهاية أبريل 2022.

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وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بشكل طفيف بقيمة 8.6 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2023، عند نحو 1.668 تريليون ريال.