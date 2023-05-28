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تراجع طفيف لموجودات البنك المركزي السعودي إلى 1.66 تريليون ريال بنهاية أبريل 2023

8.6 مليار ريال قيمة التراجع في موجودات "ساما" خلال أبريل على أساس شهري

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تراجع الموجودات خلال شهر أبريل 2023 إلى نحو 1.66 تريليون ريال، مقابل 1.667 تريليون ريال في الشهر المقارن من 2022، بنسبة انخفاض سنوي 0.5%.

وفقدت "ساما" نحو 7.63 مليار ريال، مقارنة بالموجودات في نهاية أبريل 2022.

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وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بشكل طفيف بقيمة 8.6 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2023، عند نحو 1.668 تريليون ريال.

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