اقتصاد أميركا
رئيس مجلس النواب الأميركي: اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح
مكارثي: أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف مكارثي، أن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين.
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وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.
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