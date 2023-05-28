رئيس مجلس النواب الأميركي: اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إن اتفاق سقف الدين خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف مكارثي، أن أكثر من 95% من الجمهوريين في المجلس متحمسون لاتفاق سقف الدين.

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وتوصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.