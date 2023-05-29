الإلكترونيات يتصدر القطاعات الصناعية الأكثر نشاطاً في مصر

أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر فبراير الماضي، توزيع القطاعات الصناعية التي حققت ارتفاعا وانخفاضا. وفيما تصدر قطاع الحاسبات والمنتجات الإلكترونية أكبر نسبة ارتفاع، فقد سجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية أكبر نسبة انخفاض.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 156.86 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 155.21 بنسبة زيادة بلغت 1.06% وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع ارتفاع حجم الاستهلاك خلال موسم شهر رمضان الماضي.

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كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية نحو 92.51 خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 118.86 بنسبة زيادة بلغت 28.48% وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.48 فى شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ 120.55 بنسبة تراجع بلغت نحو 6.70%، وذلك بسبب نقص المواد الأولية وصعوبة الاستيراد من الخارج في ظل أزمة شح الدولار.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق له، حيث بلغ 92.61 بنسبة تراجع بلغت 4.07% وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وإجمالا بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 106.90 خلال شهر فبراير الماضى، مقابل 105.08 خلال شهر يناير السابق له بنسبة زيادة بلغت نحو 1.73%.