الفالح: قطاع الاستثمار في السعودية تجاوز تريليون ريال بنمو 31%

قال وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، خالد الفالح، إن النقلة الدراماتيكية في السعودية هي كونها أصبحت وجهة استثمار، مع تدفق النقد الخارجي إلى المملكة، بعد التعافي من جائحة "كوفيد19"، حيث نما قطاع الاستثمار بنسة 31% ليتجاوز تريليون ريال، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأضاف الفالح في جلسة خلال "منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة" بالعاصمة السعودية الرياض، أن هدف السعودية أن تكون ضمن الأمم الأولى في حجم الاقتصاد، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الماضية حقق 8.7%.

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وقال الفالح إن الاقتصاد غير النفطي سجل نمواً بنسبة 5.5%في عام 2021، مشيراً إلى أن المؤشرات المبكرة لنتائج عام 2022 تؤكد كذلك حصول نمو بنفس الوتيرة في الاقتصاد غير النفطي.

وافتتح الفالح، منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وتناول خلال كلمته كيفية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لقدرات المملكة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وقال إن المناطق الاقتصادية الخاصة تعتبر حجر الزاوية لكل من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.