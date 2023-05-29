اقتصاد تركيا
بنك باركليز يتوقع وصول أسعار الفائدة التركية إلى 36% بنهاية العام
أكد أن هناك حاجة لإجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي
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توقع بنك باركليز اليوم الاثنين مجددا أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 36% بحلول نهاية العام، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد.
وقال إركان إرجوزيل، الخبير الاقتصادي في باركليز في مذكرة للعملاء "هناك حاجة لإجراء تعديلات لكل من أسعار الفائدة والصرف الأجنبي"، مضيفا أن الانخفاض النسبي في ضغوط احتياجات التمويل الخارجي وفّر لصانعي السياسات المالية فرصة لإجراء هذا التعديل تدريجيا.
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وقال إرجوزيل "نتوقع وصول أسعار الفائدة إلى 36% في نهاية عام 2023، لكن من الواضح أن المخاطر تتجه نحو الانخفاض".
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