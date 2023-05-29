روسيا تلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي

لوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية من كينيا، إعلان سيرغي لافروف، أن شحنة 30 ألف طن من الأسمدة الروسية المجانية ستصل خلال أيام إلى ميناء مومباسا الكيني.

وقال لافروف للصحافيين: "أما بالنسبة لكينيا، ستصل خلال أيام شحنة 30 ألف طن من الأسمدة إلى ميناء مومباسا، والتي ستكون بعد المعالجة المناسبة، ذات أهمية كبيرة للأغراض الزراعية في هذا البلد الإفريقي".