اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - رويترز
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - رويترز
اقتصاد روسيا

روسيا تلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي

لافروف: 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.

وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.

مادة اعلانية

ونقلت وكالة "تاس" الروسية من كينيا، إعلان سيرغي لافروف، أن شحنة 30 ألف طن من الأسمدة الروسية المجانية ستصل خلال أيام إلى ميناء مومباسا الكيني.

وقال لافروف للصحافيين: "أما بالنسبة لكينيا، ستصل خلال أيام شحنة 30 ألف طن من الأسمدة إلى ميناء مومباسا، والتي ستكون بعد المعالجة المناسبة، ذات أهمية كبيرة للأغراض الزراعية في هذا البلد الإفريقي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دراسة تحذر من الإفراط في التكنولوجيا: قد تسبب أمراض القلب دراسة تحذر من الإفراط في التكنولوجيا: قد تسبب أمراض القلب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط