اقتصاد روسيا
روسيا تلوح بعدم تمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي
لافروف: 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة
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لوح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقي.
وقال لافروف: "لم يتم الوفاء بمطالب روسيا في اتفاقية الحبوب حتى الآن"، مشيراً إلى أن 3% فقط من صادرات اتفاقية الحبوب تذهب إلى الدول الفقيرة.
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ونقلت وكالة "تاس" الروسية من كينيا، إعلان سيرغي لافروف، أن شحنة 30 ألف طن من الأسمدة الروسية المجانية ستصل خلال أيام إلى ميناء مومباسا الكيني.
وقال لافروف للصحافيين: "أما بالنسبة لكينيا، ستصل خلال أيام شحنة 30 ألف طن من الأسمدة إلى ميناء مومباسا، والتي ستكون بعد المعالجة المناسبة، ذات أهمية كبيرة للأغراض الزراعية في هذا البلد الإفريقي".
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