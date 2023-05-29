مسؤول: قطاع التكنولوجيا في السعودية يتخطى "الاتصالات" لأول مرة بنهاية 2022

قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية محمد التميمي، إن السعودية تعد من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.

وأضاف التميمي في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، أن حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية يبلغ 154 مليار ريال ويشكل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

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وأفاد المحافظ: "نعتقد أن السوق السعودية هي الأكبر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة".

وأشار إلى أن السوق السعودية هي المركز الرئيسي في المجال الرقمي في المنطقة والعالم، مضيفا: "عندما نتكلم تحديدا عن التكنولوجيا منذ تأسيس هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاحظنا للمرة الأولى أن حجم قطاع التكنولوجيا بات يتخطى حجم قطاع الاتصالات في نهاية عام 2022 بلغ حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات 81 مليار ريال، وهو يتخطى حجم قطاع الاتصالات".