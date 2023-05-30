أردوغان: سنخفض التضخم ليصبح في خانة الآحاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات لحماية المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه ليصبح في خانة الآحاد لتخفيف هذا العبء عن كاهل الشعب.

وفي كلمته خلال الاجتماع العام السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي بعد فوزه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد، قال أردوغان إن الحكومة ستجذب الاستثمارات إلى تركيا.

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وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 44% في أبريل/نيسان من ذروة 24 عاما البالغة 85.5% والمسجلة العام الماضي.