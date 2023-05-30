البنكان المركزيان في "هونغ كونغ" و"الإمارات" يتحركان لتعزيز العلاقات

قال البنكان المركزيان في"هونغ كونغ" و"الإمارات" اليوم الثلاثاء إنهما يعتزمان تقوية التعاون في العديد من المجالات، إذ تسعى السوقان إلى تعزيز العلاقات المالية.

وتعتزم سلطة النقد في هونغ كونغ ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التعاون في مجال البنية التحتية المالية وترابط الأسواق المالية وتنظيم الأصول الافتراضية، وفقا لـ"رويترز".

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