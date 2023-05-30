الرئيس الأميركي يعرب عن تفاؤله بإقرار الكونغرس رفع سقف الدين
بايدن: تحدثت مع عدد من البرلمانيين بشأن مشروع القانون
أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، تفاؤله بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بما يجنّبها التخلّف عن سداد ديونها.
وقال بايدن للصحافيين قبيل مغادرته، البيت الأبيض: "لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد".
وأضاف أنّه تحدّث الاثنين مع عدد من البرلمانيين، وكذلك مع زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل و"كثيرين آخرين".
وقال: "الوضع يبدو جيّداً. سنرى حين يبدأ التصويت".
وكان بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، أعلنا السبت أنّهما توصّلا إلى اتّفاق لرفع سقف الدين العام وتجنيب أكبر اقتصاد في العالم التخلّف عن سداد ديونه.
لكنّ هذا الاتفاق بحاجة لأن يقرّه الكونغرس وأن ينشره بايدن قانوناً ساري المفعول قبل الخامس من يونيو/ حزيران، الموعد المحدّد لبلوغ الولايات المتّحدة سقف الدين العام وعجزها تالياً عن سداد مستحقات ديونها، وهو أمر لم يسبق أن حدث في تاريخها.
ومن المقرّر أن يناقش الكونغرس هذا الاتفاق هذا الأسبوع.
ويُفترض أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على هذا الاتفاق يوم الأربعاء، على أن يصوّت عليه لاحقاً مجلس الشيوخ الذي يتمتّع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.
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