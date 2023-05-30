"ساما" يرخص لشركتين جديدتين في نشاط الدفع الآجل

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إعطاء التصريح لشركتين، وهما "سبوتيي العربية لتقنية المعلومات" و"مدفوع المحدودة"، لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.

وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

مادة اعلانية

ويسعى المركزي السعودي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور "ساما" الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

كما ستسهم هذه الخطوة، بحسب بيان المركزي السعودي، في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.