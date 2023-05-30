مستثمرون أجانب سحبوا نحو 36 مليار دولار من روسيا خلال سنة

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، يوم الاثنين، نقلاً عن تحليل لبيانات من البنك المركزي، أن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم ما بين مارس/آذار من عام 2022 حتى الشهر نفسه من عام 2023 سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.

وغادرت عشرات من أكبر الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا بعد بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

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وقلل البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، من تأثير خروج الشركات الأجنبية، قائلاً إن حوالي 200 صفقة بيع قد اكتملت ما بين الفترة مارس/آذار من عام 2022 حتى الشهر نفسه من عام 2023.

وبحسب البنك المركزي الروسي، تشكل مبيعات الأصول الكبيرة، تلك التي تزيد عن 100 مليون دولار، حوالي 20% فقط من تلك الصفقات.