اقتصاد روسيا
مستثمرون أجانب سحبوا نحو 36 مليار دولار من روسيا خلال سنة
البنك المركزي الروسي يقلل من تأثير خروج الشركات الأجنبية
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، يوم الاثنين، نقلاً عن تحليل لبيانات من البنك المركزي، أن المستثمرين الأجانب الذين غادروا روسيا بعد بيع أعمالهم ما بين مارس/آذار من عام 2022 حتى الشهر نفسه من عام 2023 سحبوا نحو 36 مليار دولار من البلاد.
وغادرت عشرات من أكبر الشركات في العالم أو قلصت عملياتها في روسيا بعد بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
مادة اعلانية
وقلل البنك المركزي، خلال الأسبوع الماضي، من تأثير خروج الشركات الأجنبية، قائلاً إن حوالي 200 صفقة بيع قد اكتملت ما بين الفترة مارس/آذار من عام 2022 حتى الشهر نفسه من عام 2023.
وبحسب البنك المركزي الروسي، تشكل مبيعات الأصول الكبيرة، تلك التي تزيد عن 100 مليون دولار، حوالي 20% فقط من تلك الصفقات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصرفيون: تراجع إجمالي احتياطيات "المركزي التركي" إلى 98.5 مليار دولار3 مليارات دولار تراجعا في الاحتياطيات التركية خلال أسبوع اقتصاد
-
المناطق الاقتصادية الجديدة في السعودية تستقطب استثمارات بـ 47 مليار ريال"باوستيل" تؤسس قاعدة إنتاج متكاملة نبض السوق
-
الصناديق الأجنبية تقلص حيازاتها من الأسهم الصينية للشهر الثانيقلق في أوساط المستثمرين حيال التعافي الاقتصادي أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية