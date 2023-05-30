دولة خليجية تحظر تشغيل العمالة ظهراً اعتباراً من هذا التاريخ

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، عن بدء تطبيق قرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً يومياً اعتباراً من أول يونيو حتى نهاية شهر أغسطس من العام 2023.

وستتابع الهيئة تنفيذ القرار على مدى ثلاثة أشهر، وستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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ويستهدف هذا القرار حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة من السنة، لذا يصعب أداء العمل في ساعات العمل الاعتيادية، وفق ما نقلته صحيفة "الراي الكويتية".

ويستهدف تطبيق القرار في هذه الأوقات تنظيم العمل وليس تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

من جهة أخرى، قررت الهيئة استثناء تحويل أذونات عمل العمالة المسجلة على ملفات الشركات الموقوفة إيقافاً دائماً، خلال شهرين من تاريخ إيقاف الملف.