مصر تشتري نحو 3 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن

قال رئيس شركة الصوامع والتخزين المصرية التابعة لوزارة التموين كمال هاشم لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر اشترت من المزارعين المحليين نحو 3 ملايين طن قمح حتى الآن.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

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وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.