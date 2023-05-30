اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تشتري نحو 3 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن

مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس شركة الصوامع والتخزين المصرية التابعة لوزارة التموين كمال هاشم لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر اشترت من المزارعين المحليين نحو 3 ملايين طن قمح حتى الآن.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

مادة اعلانية

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"قروض الحج" تثير الجدل في مصر "قروض الحج" تثير الجدل في مصر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط