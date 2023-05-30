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البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

مصرفيون: تراجع إجمالي احتياطيات "المركزي التركي" إلى 98.5 مليار دولار

3 مليارات دولار تراجعا في الاحتياطيات التركية خلال أسبوع

أنقرة - رويترز
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قال أربعة مصرفيين، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد انخفض 3 مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 26 مايو/ أيار، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.

وأضاف المصرفيون أنه من المتوقع أيضا أن يكون صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد تراجع بأكثر من ملياري دولار في الأسبوع نفسه، لينخفض أكثر في المنطقة السلبية إلى مستوى سالب 2.5 مليار دولار.

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وسجل الطلب على النقد الأجنبي مستويات مرتفعة تاريخية قبل وأثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا الشهر بفعل توقعات انخفاض أكبر لقيمة الليرة بعد التصويت.

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وتراجعت قيمة العملة التركية 8% مقابل الدولار هذا العام، لتلامس مستوى منخفضا قياسيا جديدا في الأيام الأخيرة. وخسرت الليرة 44% من قيمتها عام 2021 و30% عام 2022.

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