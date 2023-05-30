هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.

وأضافت أنه يجب على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارسة هو أول يونيو/حزيران.

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