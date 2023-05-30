اقتصاد مصر
هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية
تستهدف الهيئة وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.
وأضافت أنه يجب على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارسة هو أول يونيو/حزيران.
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