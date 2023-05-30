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زيوت نباتية
اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية

تستهدف الهيئة وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو

القاهرة - رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.

وأضافت أنه يجب على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارسة هو أول يونيو/حزيران.

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