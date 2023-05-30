"المالية" السعودية تُطلق برنامج "أساسيات التخطيط المالي"

أطلقت وزارة المالية السعودية، ممثلةً في "مركز المهارات المالية" النسخة الأولى من برنامج "أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى"، بحضور قيادات وزارة المالية، ومنسوبي القطاع المالي العام بالجهات الحكومية.

وأكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية، ‏ياسر القهيدان، أن البرنامج صُمم من قبل "مركز المهارات المالية" بالتعاون مع وحدة التخطيط المالي متوسط المدى، بشكل تطبيقي ‏عملي يتضمن دراسة لحالات بعض الحكومات الأخرى، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية في القطاع المالي العام، بما يساعد في فهم أهداف وسياسات التخطيط المالي متوسط المدى.

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وأشار إلى أن البرنامج يُعد ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين دورة إعداد الميزانية العامة للدولة ‏عبر بناء إطار للتخطيط المالي متوسط المدى، بما يُمكّن من رفع كفاءة التخطيط المالي للميزانية على المدى ‏المتوسط عبر مواءمة الإطار المالي متوسط المدى مع احتياجات الجهات الحكومية الإستراتيجية للإنفاق.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية للميزانية العامة، هيثم الطريف، أن إطلاق برنامج أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى يأتي في إطار جهود الوزارة لتنمية القدرات المالية للقطاع المالي العام من أجل ضمان تحقيق التميز المالي بشكل مؤسسي ومتجدد.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"مركز المهارات المالية" عبدالله مجرشي من جهته إلى أن فعاليات البرنامج تمتد لأربعة أيام، ويقدمها نخبة من خبراء الجهات المالية المحلية والعالمية.

وتستهدف هذه البرامج تطوير المهارات المالية المستقبلية، بالتركيز على تطوير مهارات التخطيط المالي متوسط المدى، وتحليل البيانات والتعامل معها، والتحليل المالي، واستخدام الأنظمة الوطنية، وتطوير القدرات الرقمية لموظفي القطاع المالي العام.