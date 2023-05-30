"باوستيل" تؤسس في السعودية أول قاعدة إنتاج متكاملة خارج الصين

شهد منتدى المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض، يوم الاثنين، الإعلان عن استثمارات إضافية بقيمة 27 مليار ريال في المناطق الاقتصادية الأربع الجديدة، أبرزها 5 مليارات ريال من كل من شركة "Pure Salmon" و"Wang Kang" في المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان.

جاء ذلك إضافة إلى استثمارات بقيمة 2.15 مليار ريال من شركة الهمَة في المنطقة الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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ووقعت مذكرات تفاهم للمنطقة الاقتصادية الخاصة الافتراضية للحوسبة السحابية وهي جزء من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض مع "مايكروسوفت" و"أوراكل".

وجذبت المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير استثمارات بقيمة 2.145 مليار ريال من شركة "مكين للطاقة"، و15 مليار ريال من شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) الصينية.

وستشهد منطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير جذب استثمارات بنحو 15 مليار ريال من شركة "باوستيل" الصينية وهي أكبر صانع للصلب في العالم، لإنشاء مصنع للصفائح الفولاذية في المملكة ليكون أول قاعدة إنتاج كاملة للشركة الصينية في الخارج.

وستعمل "باوستيل" مع "أرامكو" السعودية وصندوق الاستثمارات العامة لتأسيس عملياتها في المملكة.

واستقطبت المناطق الاقتصادية الجديدة في السعودية نحو 47 مليار ريال من الاستثمارات حتى الآن، مع ترقب وصول هذه الاستثمارات قريبا إلى نحو 116 مليار ريال.

يذكر أن ما يقرب من 50 مليار دولار من اتفاقيات الاستثمار تم توقيعها بين الصين والمملكة خلال قمة الصين التي استضافتها السعودية في 2022.