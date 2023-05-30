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منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
منشأة لتوزيع الغاز في تركيا
اقتصاد تركيا

تركيا تترقب خفض معدل التضخم بسبب الغاز المجاني للمنازل

الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد

إسطنبول – رويترز
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قال معهد الإحصاء التركي إنه سيأخذ في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في مايو/أيار عند احتساب التضخم، مضيفا أن هذا الإجراء سيكون له "تأثير كبير" في خفض معدل التضخم في مايو/أيار.

وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/نيسان بتوفير الغاز بالمجان في مايو/أيار. وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت يوم الأحد.

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وقال أردوغان أيضا إن الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من مايو/أيار.

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وذكر معهد الإحصاء التركي مساء أمس الاثنين أن طريقة "السعر الصفري" ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في مايو/أيار، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل.

ومع ذلك، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9%. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مايو/أيار في الخامس من يونيو/حزيران.

وقال الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي، حقان كارا، على تويتر، إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر مايو/أيار بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني.

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