اقتصاد السعودية
عدد سكان السعودية يصل إلى 32.2 مليون نسمة ونسبة الأجانب بينهم 41.6%
السعوديون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما نسبتهم 63%
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن "تعداد السعودية 2022"، بوصول عدد سكان البلاد إلى 32.2 مليون نسمة، فيما بلغت نسبة الأجانب بينهم 41.6%.
وبلغ عدد المقيمون في السعودية 13.4 مليون نسمة.
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فيما بلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 63% من إجمالي عدد السكان.
ويمثل عدد الذكور نسبة 61.2% من عدد سكان السعودية، والإناث يمثلن 38.8% من عدد سكان.
وبحسب الهيئة، فإن نسبة النمو في سكان السعودية بلغت 34.2% بالمقارنة مع إحصاء العام 2010.
وبلغ عدد سكان العاصمة السعودية الرياض 8.6 مليون نسمة.
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