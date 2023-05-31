بدء نشاط تزويد السفن بالوقود في قناة السويس

بدأت شركة تزويد السفن بالوقود "مينرفا بانكرنج" التابعة لمجموعة "ميركوريا إنرجي غروب" عمليات التسليم في مصر، لتصبح بذلك أول شركة دولية تدخل السوق بعد حصولها على الترخيص في وقت سابق من شهر مايو، وذلك باستخدام ناقلة بحمولة ساكنة سعة 150 ألف طن كمخزن عائم، بالإضافة إلى خمس ناقلات لتزويد العملاء بالوقود.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تايلر بارون، إن هناك الكثير من الإمكانات بالنظر إلى سمات السوق التي تتميز بكثافة حجم الشحن، حيث تقع قناة السويس بشكل فريد بين مراكز التسعير في الشرق والغرب، وربما تكون الميزة الأكبر هي أن شركات الشحن يمكنها التزود بالوقود أثناء انتظار عبور القناة بدون إهدار أي وقت.

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وأعلنت وزارة البترول المصرية، يوم 14 مايو الجاري عن تسليم الرخصة الأولى في مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة "مينرفا" العالمية، والتي تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد.

وكشفت الوزارة في بيان، أن تسليم الرخصة الأولى في هذا النشاط هو بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي، وهي خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق في هذا الإطار.

ووضعت شركة مينرفا العالمية الحاصلة على رخصة تموين السفن العابرة من قناة السويس بالوقود في موانئ بورسعيد خطة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب 8 آلاف سفينة كمرحلة أولى للتزود بالوقود من إجمالي 22 ألف ناقلة بحرية تعبر الممر الملاحي سنويًا، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة "المال" المصرية في وقت سابق.