رئيسة الفيدرالي في كليفلاند: لا سبب مقنعا لوقف سياسة التشديد النقدي حالياً
بعض صناع السياسة في الفيدرالي يدعمون وقف زيادة الفائدة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إنها لا ترى أي سبب مقنع لوقف سياسة التشديد النقدي لفترة، مؤقتة بحسب ما أشارت صحيفة فايننشال تايمز.
ودعت ميستر لمزيد من رفع أسعار الفائدة قبل التوقف لفترة محددة حتى تقليل حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي.
تأتي هذه التصريحات بعد أن ألمح بعض صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن دعمهم لوقف الزيادات في أسعار الفائدة في يونيو المقبل لتقييم تأثير تشديد السياسة النقدية حتى الآن.
وتتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. وبدأت الأسواق تتعامل بشكل جدي مع تصريحات مسؤولي المؤسسة النقدية بشأن عدم الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
ولم تعد الأسواق تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2023. وهذا تحول جذري حتى في وقت سابق من هذا الشهر، عندما توقعت وول ستريت أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بدءاً من هذا الصيف.
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