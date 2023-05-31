سلطنة عمان تطلق صندوق استثماري برأس مال 5.2 مليار دولار

قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطان عمان هيثم بن طارق أمر بإطلاق صندوق استثماري بمسمى (صندوق عُمان المستقبل) برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار).

يستهدف الصندوق تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان2040.

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ووجه سلطان عمان بتخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوكالة أنه وفي ضوء تدشين مشروع مدينة السلطان هيثم بولاية السيب أكد السلطان هيثم بن طارق على أن تدشين هذا المشروع يأتي في إطار التوجه نحو بناء مدن حديثة بمعايير تخطيطية عالمية مزودة بمرافق متكاملة ومترابطة، وتوفر كافة الخدمات التي تلبي احتياجات القاطنين وتعمل على استقرار الأسر فيها، حيث يُعد إنشاء المدينة تطويرا نموذجيا في بناء المدن المستدامة.

كما تم تمديد تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابين أو أقل وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس 2023م.