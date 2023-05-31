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WASHINGTON, DC - MAY 14: A general view of the U.S. Capitol Building on May 14, 2021 in Washington, DC. Republican members of the House of Representatives will gather today for a caucus meeting to pick a replacement for Rep. Liz Cheney (R-WY) as Chair of the House Republican Conference in the U.S. Capitol Visitors Center. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP
مبنى الكابيتول الأميركي حيث يجتمع مجلس النواب (رويترز)
اقتصاد أميركا

لجنة القواعد بمجلس النواب الأميركي تقر تشريع سقف الديون

يصوت عليه مجلس النواب اليوم

واشنطن - رويترز 
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اجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه، اليوم الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير/كانون الثاني 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

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كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

كم يبلغ نصيب المواطن الأميركي من الدين المحلي؟ قصص اقتصادية اقتصاد أميركا كم يبلغ نصيب المواطن الأميركي من الدين المحلي؟

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

ويتعين أن يقر الكونغرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو/حزيران، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

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