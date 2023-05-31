نمو الاقتصاد التركي 4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات قليلا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.

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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9% في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8% لعام 2023 بالكامل.