اقتصاد تركيا
نمو الاقتصاد التركي 4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات قليلا
توقع استطلاع لرويترز نمو اقتصاد تركيا 3.9% في الربع الأول
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.
وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.
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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.
وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9% في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8% لعام 2023 بالكامل.
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