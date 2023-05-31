اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تركيا مناسبة
تركيا
اقتصاد تركيا

نمو الاقتصاد التركي 4% في الربع الأول متجاوزا التوقعات قليلا

توقع استطلاع لرويترز نمو اقتصاد تركيا 3.9% في الربع الأول

إسطنبول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

تحالف بقيادة "طاقة" يدبر تمويلا بـ626 مليون دولار لمحطة تحلية مياه شركات اقتصاد الإمارات تحالف بقيادة "طاقة" يدبر تمويلا بـ626 مليون دولار لمحطة تحلية مياه

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9% في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8% لعام 2023 بالكامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟ مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط