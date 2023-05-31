هل تراجع عدد سكان السعودية؟.. رئيس هيئة الإحصاء يكشف السبب

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

وبعد إعلان الإحصائية العامة لعدد سكان السعودية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأن عدد المواطنين السعوديين ‏في 2015 كان 20.7 مليون، وفي 2022 بلغ 18.8 مليون، ما يعني أن العدد انخفض تقريباً بنحو 2 مليون.

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عدد سكان السعودية يصل لـ32.2 مليون.. ونسبة الأجانب بينهم 41.6%

ردا على ما أثير قال رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، إنه تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، ونظراً للتطور والتغيير في المنهجية المتبعة في تنفيذ تعداد 2022 مقارنة بتعداد 2010، الذي اعتمد بشكل أساسي على العمل الميداني والورقي، إضافة إلى كون الأرقام المنشورة سابقاً من 2010 إلى 2022 تقديرية بناءً على نتائج 2010.

وأضاف "أعادت الهيئة تقدير أعداد السكان في الأعوام السابقة بناءً على نتائج تعداد السعودية 2022 كونها الأساس الأكثر دقة للبيانات، وعبر المقارنة والتكامل مع بيانات السجلات الإدارية الحكومية".

وأوضح الدوسري أن إعادة نشر التقديرات السكانية للأعوام السابقة يأتي متوافقاً مع توجهات الحكومة ورؤية المملكة 2030؛ لرفع مستوى الشفافية وتوفير البيانات الدقيقة للقطاعات المختلفة مثل القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أنه سيتم إعادة نشر جميع الأرقام للسنوات السابقة على موقع الهيئة.

ومقارنة بتعداد 2010م، نما عدد السكان الإجمالي من 24 مليون نسمة عام 2010م إلى 32.2 مليون نسمة عام 2022م، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5%، فيما زاد عدد السعوديين من 14 مليون نسمة إلى 18.8 مليون نسمة، بزيادة إجمالية قدرها 4.8 ملايين نسمة، وارتفع كذلك عدد السكان غير السعوديين من 9.9 ملايين نسمة إلى 13.4 مليون نسمة بزيادة إجمالية قدرها 3.5 ملايين نسمة.

وأكد رئيس الهيئة أنه تم اتباع أعلى معايير أمن وسلامة المعلومات والبيانات، لضمان سريتها وحمايتها بالمواءمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتزام الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصيّة والسرِّية تجاه بيانات المشاركين.