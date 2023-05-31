وزير: الإمارات وتركيا تصدقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزويدي، في تغريدة، اليوم الأربعاء، إن بلاده صدقت مع تركيا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيدا لتفعيلها.

وأضاف الزويدي أن الاتفاقية ستسهم في نمو التجارة غير النفطية وازدهارها بين البلدين إلى ما يتجاوز 40 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات.

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وفي مارس الماضي، وقعت الإمارات وتركيا، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وتستهدف الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات أي ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

وتسهم الاتفاقية أيضا بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وتخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.