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المركزي الإماراتي
اقتصاد الإمارات

"المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال

تدخل حيز التنفيذ في غضون شهر

دبي - العربية.نت
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أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، والتي تشمل البنوك وشركات التمويل والصرافة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال المصرف المركزي في بيان إن "الإرشادات الجديدة تسهم في فهم المؤسسات المالية للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي".

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وأضاف أن "الإرشادات ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار"، وفق ما أوردته "رويترز".

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وقال إن "الإرشادات الجديدة تركز على المخاطر الناشئة عن التعامل مع الأصول ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية". وأضاف أنها "تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وأدرجت فاتف في مارس/آذار 2022 الإمارات على قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمراقبة أكبر. وردت الإمارات بالقول إنها ملتزمة بالعمل الوثيق مع المجموعة من أجل تحسين الوضع.

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