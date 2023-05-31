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قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

نمو المعروض النقدي في مصر 25.8% لـ8 تريليون جنيه خلال أبريل

كان المعروض النقدي بلغ 6.42 تريليون جنيه في أبريل 2022

القاهرة - رويترز
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، نمو المعروض النقدي (ن2) 25.76% في أبريل/نيسان على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات، بلغ المعروض النقدي 8.06 تريليون جنيه (261.3 مليار دولار) ارتفاعا من 6.42 تريليون جنيه في نفس الشهر العام الماضي.

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كان البنك المركزي المصري، توقع أن تتلقى البلاد خلال 12 شهرًا بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكترونى.

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وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.

وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية وفقا لصحيفة "البورصة" المصرية.

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