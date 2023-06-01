تراجع التضخم في منطقة اليورو لـ6.1% في مايو.. فاق التوقعات

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% في مايو/أيار الماضي على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2022.

وفاق هذا التراجع في التضخم متوسط التوقعات، والتي كانت عند 6.3%.

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أيضا، تباطأ التضخم الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بأكثر من المتوقع بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.

لا يزال المستثمرون يتوقعون أن المركزي الأوروبي سيقوم برفع أسعار الفائدة مرتين في اجتماعاته القادمة حيث يسعى لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وانخفض التضخم السنوي في ألمانيا وفرنسا أكثر من المتوقع في مايو/أيار، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء، لتصل بذلك ارتفاعات الأسعار في أكبر اقتصادات منطقة اليورو لأدنى مستوياتها في 12 شهرًا.

تحركت الأسواق بشكل طفيف بعد إعلان منطقة اليورو عن البيانات، مع تعافي الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في شهرين المسجلة في جلسة الأمس الأربعاء.