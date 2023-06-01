زيادة معتدلة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تنامي المخاوف من حدوث ركود في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية بواقع ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألفا في الأسبوع المنتهي في 27 مايو/أيار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

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ولا يزال عدد الطلبات منخفضا جدا بالمعايير العامة رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 عندما شرع البنك المركزي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينات للسيطرة على التضخم.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو التوظيف عن الوتيرة القوية في العام الماضي، لا يزال الطلب على العمالة قويا.

وذكرت الحكومة أمس الأربعاء أنه كانت هناك 10.1 مليون فرصة عمل في نهاية أبريل/نيسان بواقع 1.8 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل بما يتجاوز بكثير نطاقا بين واحد و1.2 فرصة عمل والذي يتوافق مع سوق للوظائف لا تشهد تضخما كبيرا.

ورغم تسريح أعداد كبيرة من العاملين في مجال التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان، يتمسك أرباب العمل بعدد ضخم من الموظفين بعدما واجهوا صعوبات في توظيف عاملين عقب جائحة كوفيد-19.