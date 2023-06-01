العراق: عائدات النفط تبلغ 7.3 مليار دولار في مايو

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إن متوسط صادرات النفط بلغ 3.3 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.

وصدر العراق نفس المستويات في الشهر السابق.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة في بيان إن الإيرادات النفطية في مايو/أيار بلغت 7.3 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل عند 71.30 دولار.