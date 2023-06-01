اقتصاد العراق
العراق: عائدات النفط تبلغ 7.3 مليار دولار في مايو
متوسط الصادرات النفطية 3.3 مليون برميل يوميا
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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، إن متوسط صادرات النفط بلغ 3.3 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
وصدر العراق نفس المستويات في الشهر السابق.
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وقالت الوزارة في بيان إن الإيرادات النفطية في مايو/أيار بلغت 7.3 مليار دولار بمتوسط سعر للبرميل عند 71.30 دولار.
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