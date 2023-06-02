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ميناء تجاري في تركيا (iStock)
ميناء تجاري في تركيا (iStock)
اقتصاد تركيا

اتساع العجز التجاري التركي 18.8% في مايو

ارتفاع واردات الذهب 114.1% على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار

إسطنبول – رويترز
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قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، إن العجز التجاري في البلاد زاد 18.8% على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو/أيار، وارتفع نحو 30% في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصادرات زادت 14.4% إلى 21.65 مليار دولار في مايو/أيار، بينما زادت الواردات 16% إلى 34.31 مليار دولار.

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وهبطت واردات تركيا من الطاقة 23.6% على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار في الفترة ذاتها، وارتفعت واردات الذهب 114.1% على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار في مايو/أيار.

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وواردات الذهب، التي ساهمت في العجز التجاري العام الماضي، في تراجع منذ يناير/كانون الثاني بسبب قيود مفروضة عليها. وعلى الرغم من أن واردات الذهب في مايو أيار جاءت ضعف قيمتها في أبريل/نيسان بقيت القيمة دون 5.1 مليار دولار التي وصلت إليها في يناير/كانون الثاني.

وأظهرت البيانات أيضا أن العجز التجاري بلغ 56.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة 29.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الصادرات 0.2% إلى 102.52 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات 8.9% إلى 158.63 مليار دولار.

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