الكونغرس الأميركي يقر تعليق سقف الدين وبايدن يعتبره "انتصاراً كبيراً"
أعضاء مجلس الشيوخ يرفضون 10 تعديلات قبل التصويت النهائي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو/حزيران إذا فشل الكونغرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من 10 تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.
وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير/كانون الثاني 2025.
من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بتصويت مجلس الشيوخ على رفع سقف الدين الأميركي حتى 2025.
وقال الزعيم الديمقراطي: "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأميركي". وأضاف أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري على مدى أسابيع.
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