باكستان
باكستان تقر التجارة بالمقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا
تواجه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة واحتياطيات النقد الأجنبي تكفي لتغطية واردات شهر واحد فقط
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قالت وزارة التجارة في باكستان، اليوم الجمعة، إنها أصدرت أمرا خاصا للسماح بتجارة مقايضة مع أفغانستان وإيران وروسيا في سلع معينة.
وباكستان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة واحتياطيات النقد الأجنبي لديها لا تكفي سوى لتغطية الواردات لشهر واحد فحسب.
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يسمح الأمر، الذي يطلق عليه آلية المقايضة بين الشركات لعام 2023، باستيراد الغاز والبنزين وسلع أخرى من إيران وروسيا بنظام المقايضة.
وفي أبريل/نيسان، اشترت باكستان أول شحنة نفط روسي بسعر مخفض، لكن لم يصدر أي تأكيد بشأن طريقة السداد.
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