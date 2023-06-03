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منجم ذهب - تعبيرية
منجم ذهب (تعبيرية)
الذهب

الكونغو تمنح شركة إماراتية حقوقاً حصرية لتصدير الذهب

سيتم تصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاماً

دبي - العربية.نت
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نشرت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع اتفاقا يمنح شركة إماراتية غير معروفة حقوقا حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاما، ما أثار انتقادات بأن الاتفاق لن يحل أيا من المشكلات التي كان من المفترض معالجتها.

وقالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الاتفاق المبرم في أواخر عام 2022 والذي أعلنته يوم الاثنين الماضي سيكون وسيلة للقضاء على قطاع التعدين غير الرسمي أو الحرفي في البلاد، حيث يؤدي تهريب الذهب إلى خسارة ملايين الدولارات من عوائد الضرائب كل عام.

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وتقول الحكومة إن قطاع التعدين غير الرسمي يساعد في تمويل الجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار الأقاليم الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو، حسب "رويترز".

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ويمكن تجديد الاتفاق مع شركة "بريميرا غروب" التي باتت تمتلك حصة الأغلبية في مشروعين مشتركين مع حقوق حصرية لتصدير الذهب الذي يستخرجه الحرفيون "بمعدل (ضريبي) تفضيلي حصري" يبلغ 0.25%.

وقال محللون ومجموعة مؤلفة من 14 منظمة تابعة للكونفو وأخرى دولية تضغط من أجل الشفافية في قطاع التعدين والقطاع المالي في البلاد إن مدة العقد ومعدل الضريبة يبعثان على القلق.

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