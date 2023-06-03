مصر تلغي ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس الجمعة، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية كان الموعد النهائي لتلقي عروضها هو السادس من يونيو/ حزيران الجاري.

وأعلنت الهيئة الخميس الماضي تعديل الموعد النهائي لاستلام العروض من الأول من يونيو/ حزيران إلى يوم الثلاثاء المقبل.

مادة اعلانية

لم تذكر الهيئة سببا للإلغاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت الهيئة يوم الثلاثاء، 30 مايو الماضي إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.