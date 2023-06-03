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زيوت الطعام
زيوت الطعام - صورة تعبيرية
اقتصاد مصر

مصر تلغي ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

لم تذكر هيئة السلع التموينية سببا للإلغاء

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس الجمعة، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية كان الموعد النهائي لتلقي عروضها هو السادس من يونيو/ حزيران الجاري.

وأعلنت الهيئة الخميس الماضي تعديل الموعد النهائي لاستلام العروض من الأول من يونيو/ حزيران إلى يوم الثلاثاء المقبل.

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لم تذكر الهيئة سببا للإلغاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكرت الهيئة يوم الثلاثاء، 30 مايو الماضي إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.

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