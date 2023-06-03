اقتصاد مصر
مصر تلغي ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية
لم تذكر هيئة السلع التموينية سببا للإلغاء
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس الجمعة، إنها ألغت ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية كان الموعد النهائي لتلقي عروضها هو السادس من يونيو/ حزيران الجاري.
وأعلنت الهيئة الخميس الماضي تعديل الموعد النهائي لاستلام العروض من الأول من يونيو/ حزيران إلى يوم الثلاثاء المقبل.
مادة اعلانية
لم تذكر الهيئة سببا للإلغاء، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وذكرت الهيئة يوم الثلاثاء، 30 مايو الماضي إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الكونغو تمنح شركة إماراتية حقوقاً حصرية لتصدير الذهبسيتم تصدير الذهب الذي يستخرجه حرفيون من البلاد بمعدلات ضريبية تفضيلية لمدة 25 عاماً اقتصاد
-
"فيتش" تبقي التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة رغم اتفاق سقف الدينالمواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين تقوض الثقة في الحوكمة اقتصاد
-
"ناسداك" يرتفع للأسبوع السادس في أفضل سلسلة مكاسب منذ يناير 2020المؤشر "ناسداك المجمع" يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهراً أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية