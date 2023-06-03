"فيتش" تبقي التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة رغم اتفاق سقف الدين

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة إن تصنيف الولايات المتحدة البالغ "AAA" سيظل تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، وذلك رغم المصادقة على اتفاق بشأن سقف الدين يتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعا يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أشهر من المشاحنات.

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وقالت "فيتش" في بيان إن التوصل إلى الاتفاق إلى جانب خفض العجز المالي لحد ما خلال العامين المقبلين يشكلان اعتبارات إيجابية، وفق "رويترز".

وتابعت أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة.

ووضعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي.