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قناة السويس: 3 زوارق تعمل على سحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في القناة

كانت في طريقها من روسيا إلى الصين

القاهرة - العربية.نت
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قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان، اليوم الأحد، إنها دفعت بثلاث زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

ونقل البيان عن أسامة ربيع رئيس الهيئة قوله، إن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين.

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وتشير بيانات "رفينيتيف أيكون" لحركة الملاحة إلى أن سيفيجور ترفع علم مالطا وبنيت عام 2016.

تكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.

وأكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود فور الانتهاء من قطر السفينة إلى "الكيلومتر 17 ترقيم قناة" لتستأنف عبورها مرة أخرى.

وفي وقت لاحق، قال رئيس هيئة قناة السويس لقناة (القاهرة الإخبارية) إن الموقف "تحت السيطرة"، مؤكدا أن الناقلة ستتحرك خلال أقل من ساعة.

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